Körfez'in dört bir yanı renkleniyor
Körfez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını rengarenk resimlerle süslüyor.
Körfez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını rengarenk resimlerle süslüyor.
Körfez Belediyesi yaz ayının başında başlattığı modernleştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde başlatılan çalışmayla köprü ve viyadük altları ressamlar tarafından süslenerek güzel görünüme bürünüyor. Körfez Belediyesi ekipleri tarafından Kirazlıyalı’da sahil ile bağlantıyı sağlayan altgeçitte önce temizlik işlemi gerçekleştirildi, sonra ressamlar tarafından ağaç figürleri ile süslendi.