Körfez'in dört bir yanında temizlik çalışması sürüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ‘Daha temiz bir Körfez’ sloganı ile yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalara başlayan ekipler, gece de şehrin dört bir yanında cadde ve sokaklarda yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde ‘mıntıka temizliğine’ başlayan temizlik işleri müdürlüğü ekipleri cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor.