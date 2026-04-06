Körfez'in genç kick boksçuları Diyarbakır'dan madalyayla döndü

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün genç sporcuları Rafet Eren Aytekin ve Poyraz Ege Erol, Diyarbakır’da düzenlenen Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon, 26 Mart-3 Nisan tarihlerinde Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve alt minikler kategorilerinde düzenlenen dev turnuvaya 75 ilden 6 bin 200 sporcu katıldı.

Körfez Gençlerbirliği adına tatamiye çıkan sporculardan 47 kilo erkek "point fighting" kategorisinde mücadele eden Rafet Eren Aytekin ile 69 kilo yıldız erkekler "point fighting" kategorisinde ter döken Poyraz Ege Erol, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakmayı başardı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından her iki sporcu da kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Genç sporcuların elde ettiği bu çifte başarı ilçede memnuniyetle karşılandı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, elde edilen madalyaların milli takım hedefleri doğrultusunda büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Genç sporcularımızın Diyarbakır’da yapılan 1. basamak karşılaşmalarında aldıkları bu derece ve puanlar, Bolu’da düzenlenecek olan 2. basamak Türkiye Şampiyonası öncesinde milli takım seçmeleri için çok önemliydi. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.