Körfez'in karatecileri Sakarya'dan madalyalarla döndü

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, Sakarya’da düzenlenen İller Arası Karate Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

Sakarya Hendek’te yapılan Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvası’na, 15 ilden, 48 kulüp ve 801 sporcu katıldı. Körfez Belediyesi Körfez Gençlerbirliği Kulübü Karate Takımı ise turnuvada 2 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak, Kocaeli’yi temsil etti. Esmanur Hümeyra Eraslan ve Hilmi Metehan Toker birinci, Kübra Kılınç ve Kağan Berk Bektaş ikinci, İbrahim Halil Tuken ve Nisanur Çetin de üçüncü oldu.