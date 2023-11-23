Körfez'in projeleri konuşuldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi. Ziyarette kentsel dönüşüm, yeni yaşam alanları ve birçok önemli çalışmalar ve projelerle ilgili de istişarede bulunuldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak üniversite yıllarından tanıdığı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Köksal Hamzaoğlu’nu ziyaret eden Başkan Söğüt’e, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve meclis üyesi Murat Gülbiçim de eşlik etti.

Başkan Şener Söğüt daha sonra geçmiş dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Keipa Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette Dönmez’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır’ın da katıldığı ziyarette Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de yer aldı. Ziyarette kentsel dönüşüm, yeni yaşam alanları ve birçok önemli çalışmalar ve projelerle ilgili de istişarede bulunuldu.

Körfez için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, "Bakanımızla da gerek kentsel dönüşüm gerekse yeni yaşam alanlarıyla ilgili olarak ilçemizde hayata geçirmek istediğimiz projelerle ilgili istişarede bulundu. Vekillerimiz de bu noktada her zaman yanımızda. Sayın bakanımıza ve vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.