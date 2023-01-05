Körfez'in yeni cazibe merkezi: 'İlimtepe'

Körfez Belediyesi, kentin cazibe merkezi haline gelen İlimtepe Mahallesi’nde konut imarına uygun arsaların satışını gerçekleştirecek.

İlimtepe Mahallesi’ni yeni yaşam alanı olarak planlayan ve bölgede yatırım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, 5 katlı konut imarına uygun 4 arsanın satış ihalesini 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirecek. İlimtepe Millet Bahçesi ve sosyal konut projeleri için adımların atıldığı İlimtepe Mahallesi’nde, konut imarına uygun arsalar Körfez Belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Kuzey Marmara Otoyolu geçiş güzergahı gibi avantajlarını içinde barındıran İlimtepe Mahallesi, Körfez Belediyesi’nin attığı adımlarla gelişmeye, büyümeye ve cazibe merkezi olmayı devam ediyor.