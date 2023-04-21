Körfez Kent Bayramlaşmasında birlik ve beraberlik mesajı verildi

Körfez’de düzenlenen kent bayramlaşmasında birlik ve beraberlik mesajı verilerek katılımcıların bayramı kutlandı.

Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşmasında, Körfezliler bayramlaştı. Katılımın yoğun olduğu bayramlaşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kent Bayramlaşmasına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İsmail Efe Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, belediye başkan yardımcıları, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, kamu birim müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Herkesin bayramını kutlayan Başkan Söğüt, "Ramazan Bayramı’na ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar birliğin, beraberliğin dostluk ve kardeşliğin egemen olduğu, dargınlıkların ve küskünlüklerin son bulduğu özel günlerdir. Tabi bu bayram biraz buruk geçiyor bizim için. Asrın felaketini yaşadığımız deprem, tüm ülkemizi derinden etkiledi. Büyük bir afetin yaralarını sarmak için bizlerde Körfez olarak birlik olduk. Bu manada körfezliler olarak büyük destek oldunuz. Maddi imkanlarınızı ve manevi dualarınızı asla eksik etmediniz. Sizler için biz de bu yardımlaşma iklimini sürdürüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.