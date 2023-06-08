Körfez turistinin Türkiye ilgisi sürüyor

Türkiye, lokomotif turizm pazarlarımız arasına giren Ortadoğu ve Körfez bölgesinden bu yıl yüzde 20 artışla 6 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Haziran ayının ikinci haftasında bu bölgede okulların tatile girmesiyle çok güçlü bir talep bekliyoruz” dedi.

Türk turizminin lokomotif pazarı haline gelen Ortadoğu ve Körfez bölgesi turistlerinin Türkiye’ye ilgisi sürüyor. Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, turizm açısından en istikrarlı büyüyen turizm pazarlarımızın başında yer alarak güçlü bir toparlama yakaladı. Ortadoğu ve Körfez pazarından 2023 yılında Türkiye’ye gelecek turist sayısında artış trendinin sürmesi bekleniyor. Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye, Ortadoğu ve Körfez bölgesinden 2023 yılında yüzde 20 artışla 6 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Artık deniz-güneş için de geliyorlar

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Dubai’de kısa bir süre önce gerçekleştirilen Ortadoğu’nun en önemli turizm organizasyonu ATM Turizm Fuarı sonrasında bir sonuç raporu hazırladı. Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bölgeden rezervasyonlarda, haziran ayının ikinci haftasıyla birlikte hızlı artışlar kaydedileceğini belirtti. Eresin, “Bölgeden talep oldukça iyi. Özellikle haziran ayının ikinci haftasında bu bölgede okulların tatile girmesiyle çok güçlü bir talep bekliyoruz. Bu pazarlarda geçen yıla göre yüzde 20 civarında artış bekliyoruz” dedi.

Bölgeden ziyaretlerin haziran-ekim döneminde yoğunlaşacağına dikkat çeken Eresin, “İstanbul ana destinasyon olmak üzere Bursa, Yalova, Sakarya (Sapanca), Bolu (Abant), Trabzon, Antalya, Muğla (Bodrum), Ordu ve Samsun’un en çok tercih edilecek illerimiz olması bekleniyor” diye konuştu.

TÜROB raporunda özetle altı çizilen konular şöyle:

Arap turistlerin rotalarındaki en önemli ve en çok rağbet gören ülke olan Türkiye, rakip ülkeler karşısında her bakımdan avantajlı konumda yer aldı. Son zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla ve Antalya gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başlarken, Arap turistler genelde kalabalık gruplar ve geniş aileler halinde seyahat etmeyi tercih ediyor.

Lüks konaklama tesislerinin fazlalığı ve zengin Arap turistlerine hitap eden lüks alışveriş imkanı nedeniyle İstanbul, Arap turistlerin ilk tercihi oluyor. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Bolu, Abant, Yalova, Giresun ve Trabzon gibi yerler de hem gezmek hem de yerleşmek için Arap turistlerin diğer favorileri arasında yer alıyor.

Bölgeden ülkemize sağlık, wellness, kaplıca, terapi, saç ekimi, estetik ve tedavi amacı ile gelecek turist sayısında önemli potansiyel görülüyor.

Ortadoğu’da çok sayıda yabancı çalışan (expat) bulunuyor. Ortadoğu’dan ülkemize gelen turistler arasında expat’ların yoğunluğu dikkate alınarak çalışmaların yürütülmesi yararlı olacaktır.

BAE vatandaşları yurt dışı seyahatlerinde uzun yıllardır İngiltere, Almanya, İsviçre, Türkiye, Tayland ve Singapur’u tercih tercih ediyor.

Suudi Arabistan, İsrail ve BAE ile atılan siyasi adımların turizme olumlu yansımaları bekleniyor.

Hızlı ekonomik gelişmeler, dünyanın değişik ülkelerine hızlı ulaşım sağlayan havayolu ağları, vizesiz seyahat imkanlarının artması ve artan kişisel gelir gibi hususlar nedeniyle Arapların bölge dışındaki ülkelere yönelik ilgisi de son yıllarda arttı. Körfezden seyahat eden turistler, Ortadoğu’dan toplam turist çıkışının yüzde 60’ını oluştururken, uluslararası turizm harcamasında Körfez ülkelerinin payı tüm Ortadoğu’nun yüzde 75’ini oluşturuyor.

Yüksek harcama yapan turist grubu olarak dikkat çeken Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman gibi Körfez ülkeleri petrol gelirleri sayesinde yeni turizm trendleri ve yeni rotalar oluşturdu.