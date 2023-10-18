Körfez turizmi için önemli adım

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ile bir araya geldi. Hereke Kalesi başta olmak üzere bölgede yapılacak ortak çalışmalarla ilgili yol haritası çizildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin Genel Merkezi’nde Başkan Firuz Barbaros Bağlıkaya ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, restore edilerek yeniden ayağa kaldırılan Hereke Kalesi ile ilgili bilgiler verdi. Hereke Kalesi dışında bölgedeki tarihi ve doğal güzellikler hakkında da bilgiler veren Başkan Söğüt, yeni restorasyon çalışmaları ile tarihi değerleri ayağa kaldırmaya devam edeceklerini söyledi.

Özellikle Hereke Kalesi’nin açılması ile birlikte Hereke’nin Kaieser Wilhelm Köşkü ve Halı Dokuma Fabrikası ile güzel bir tarih güzergahı haline geldiğini belirten Başkan Söğüt, Hereke’de yapılacak olan Halı Müzesi ve sokak iyileştirmeleri ile turistler cezp edici bir nokta haline geleceğini belirtti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya da bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkartan Başkan Söğüt’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, bölge turizmine katkı sağlamak ve ortaklaşa çalışmalar yürütmekten mutluluk duyacağını ifade etti. TÜRSAB heyeti de önümüzdeki ay Hereke’yi ve bölgeyi ziyaret edecek, çalışmaları yerinde görecek.