Körfez ve Darıca, Dulkadiroğlu ile kardeş şehir oldu

Körfez Belediyesi ve Darıca Belediyesi, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Meclis toplantısında alınan karar sonrasında deprem bölgesine geçen Şener Söğüt ve Muzaffer Bıyık, Dulkadiroğlu Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Oktay’ı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, alınan meclis kararını da birlikte imzaladı. Körfez Belediyesi ile birlikte Darıca Belediyesi de kardeş belediye oldu. Körfez Belediyesi ve Darıca Belediyesi’ne depremden sonraki destekleri için teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "İki belediyemiz de ilk günden bu yana yanımızda oldu. Hem başkanlarımıza hem de Kocaelili vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, yaraların sarılması için ilk gün olduğu gibi bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Depremin hemen ardından Körfez olarak yaraların sarılması için seferber olduklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyemiz kardeş şehir oldu. Biz depremin hemen sonrasında Darıca ve Dilovası Belediyemiz ile bölgeye geldik. Var gücümüzle de deprem yaralarının sarılması için mücadele ettik. Dulkadiroğlu Belediyemiz ile birlikte güzel bir organizasyon içerisinde gerek yardımların dağıtılması gerekse belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için yoğun şekilde çalıştık. Artık kardeş belediye olduk. Bundan sonra da yaraların sarılması için birlikte hareket edeceğiz" dedi.