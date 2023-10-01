Körfez Yarımca Meydanı gün yüzüne çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Körfez Yarımca Kent Meydanı ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı projesi çalışmalarda sona geldi.

Mehmet Akif Ersoy Cami ve 75. Yıl Cumhuriyet Parkı’nı bütünleştirerek şehir meydanına dönüştürecek projede hummalı çalışmalar devam ediyor. 8 bin metrekarelik alanda sosyal donatılar, voleybol sahası, basketbol sahası, taksi durağı, yürüyüş yolları ve çocuk oyun grupları yer alacak. Çalışmalar dahilinde Cumhuriyet Parkı bölümünde sulama alt yapı sistemi döşendi, bitki ve ağaç dikimi yapıldı. Bitkisel toprak, torf ve çim serildi. Oyun grupları, spor aletleri ve ahşap oturak montajları da bitti. Yarımca Kent Meydanında ise sağlık ocağının dış ve iç sıva, şap, seramik imalatları tamamlandı. Proje bittiğinde bölge sakinlerinin keyifli vakit geçireceği alanlar oluşacak.