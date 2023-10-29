Körfez Yörükleri Cumhuriyetin 100. yıldönümünü mehteran ve pilav-keşkek hayrıyla kutladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce kurulan Ayvalık Körfez Yörükler Derneği; Cumhuriyetin 100. Yıldönümünü ilçe merkezinde düzenlediği mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirdiği pilav-keşkek hayrıyla kutladı.

Etkinlikte; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Varlı’nın yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren, MHP Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Osman Gençoğlu’nun yanı sıra Ayvalık Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar, MHP İlçe Yöneticileri, Ayvalık Ülkü Ocakları yöneticileri, Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Mehteran takımının verdiği konser eşliğinde gerçekleşen hayırla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği Başkanı Bülent Saraçoğlu, MHP Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın’ın tüm sponsorluğunu üstlendiği etkinlikle, Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhuriyetin 100. Yıldönümü nedeniyle Ayvalık Körfez Yörükleri Derneği tarafından düzenlenen anlamlı etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren hayırsever iş kadını Özlem Yalçın ise, “Gerçekten yoğun bir katılım oldu. Bu da bizleri son derece mutlu etti. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü bir kez daha en içten duygularımızla kutluyoruz” diye konuştu.