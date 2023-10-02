Körfezli 2 pehlivandan önemli başarı

39. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçilerinden 2 pehlivan üçüncülük elde etti.

39. Geleneksel Karamürsel Yağlı Pehlivan Güreşleri Levent Erdoğan Er Meydanı’nda düzenlendi. Düzenlenen güreşlere 45 başpehlivanın yanı sıra minik I, minik II, teşvik I, teşvik II, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere toplam 14 kategoride yapılan karşılaşmalara 500’e yakın güreşçi katıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Alim Efe Denizci teşvik 1 boyunda, Ahmet Özlü’de küçük orta küçük boyunda üçüncü oldu. Yarışta üçüncü olan Denizci ve Özlü, "Güreş severlerin ve otoritelerin bizlere gösterdikleri ilgi ile sevgi bizi daha çok başarıya teşvik ediyor" diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.