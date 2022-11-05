Körfezli çiftçilere 37 ton tohum dağıtıldı

Geçtiğimiz yıl 300 çiftçiye toplam 30 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtan Körfez Belediyesi bu yıl da 37 ton buğday tohumu dağıttı.

Körfez Belediyesi tarafından Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtımı ve Küpeleme-Aşılama Destek Projesi Tanıtım töreni gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 300 çiftçiye toplam 30 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtan Körfez Belediyesi bu yıl da 37 ton buğday tohumu dağıttı. Ücretsiz olarak dağıtılan tohumlar, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftçilerin sahip olduğu arazilere göre belirlendi.

Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt ilçenin dörtte birinin ekilebilir alan olduğunu belirterek "Dışarıdan bakıldığı zaman Körfez daha çok ülkemizin ekonomisine sanayi ve teknoloji anlamında katkı sunuyor. Körfez’in yüz ölçümünün 4’te1’i ekilebilir alan. Çok verimli topraklar. Bu bölge özellikle Osmanlı döneminde de sarayı besleyen, sarayın ihtiyacı olan gıda ve meyveyi temin eden bölge olarak anılıyor. Bizler de Körfez olarak hem ülke ekonomisine sanayi ve teknoloji anlamında katkı sunarken, tarım ve turizm alanında da ülkemizin ekonomisine güç verelim, destek olalım istiyoruz. Bu amaçla geçen yıl ve bu yıl yapmış olduğumuz desteklerin bütçemizdeki payı 1 milyon TL’nin üzerine çıktı" dedi.

Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Söğüt, "Köylü milletin efendisidir. Biz de milletimizin hizmetkarıyız. Her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Buğday desteği dışında aşılama ve küpeleme desteğini başlattık. 92 bin TL’ye varan 7 bin büyük, 5 bin küçükbaş hayvanımıza uygulanacak bir desteğimiz var. Bizler hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın ödeyeceği ücreti karşılıyoruz, ilçe tarım müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimiz de uygulamayı gerçekleştiriyor. Sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin devam edebilmesi için fide ve fidan dağıtımı da yaptık. 5 bin 520 ceviz, 3 bin 500 kiraz, 130 bin fide, sera malzemesi, mazot desteği gibi birçok desteği yapmaya çalıştık. Sadece büyükşehir belediyemiz bu yıl çiftçilerimize 86 milyon TL’lik desteği oldu. Atıl arazileri de değerlendiriyoruz. Kendimize ait 16 dönümlük araziye buğday ektik. Buradan elde ettiğimiz ürünleri un yaparak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bir kısım tarlada belediye olarak elde ettiğimiz kompost gübreyi de deneyeceğiz, verimini ölçeceğiz" diye konuştu.