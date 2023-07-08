Körfezli Eslem Türkiye şampiyonu oldu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Ruveyda Tomak, milli takım adına yarıştığı Açık Taekwondo Şampiyonası’nda genç bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Ruveyda Tomak, 41 ülkeden bin 429 sporcunun mücadele ettiği 10. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında, Türkiye şampiyonu oldu. Türk Milli Takımı adına Genç Bayanlar 68 kilogramda tüm rakiplerini raund vermeden geçen Tomak, altın madalyaya uzandı. Yıl içerisinde katıldığı tüm yarışmalarda kürsü başarısı elde eden ve milli takıma seçilen Tomak, önemli turnuvadan da altın madalya ile dönüş yaptı. Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.