Körfezli genç güreşçiler ikinci oldu

Kartepe’de düzenlenen U13 yaş iller arası serbest güreş turnuvasına katılan Körfezli güreşçiler ikinci olarak başarı elde etti.

Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda geçen hafta sonu Öğretmenler Günü anısına U13 Yaş İller Arası Serbest Güreş Turnuvası yapıldı. Körfez Gençlerbirliği SK güreşçileri, 62 kiloda Ömer Baştaş ve 68 kiloda Ali Rıza Şeker ikinci olarak başarılı sonuçlar aldı. Körfez Gençlerbirliği güreş antrenörü Veysel Şirin, "Bu tür turnuvalar genç güreşçilerimiz için çok iyi tecrübe edinme yerleri oluyor. Sporcularımız sıkletlerinde ikincilik alarak önemli bir başarı elde etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Çalışmalarımız sürekli belli bir program ve disiplin içinde devam ediyor çok sayıda güreşçi yetiştiren bir spor kulübüyüz. Yetenekli ve başarılı çocuklarımızı güreş sporuna kazandırıyoruz. İleride büyük başarılar elde edecek güreşçilerimiz olacak. Bizlere her zaman destek veren ve yanımızda olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.