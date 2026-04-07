Körfezli genç yüzücüler TDT yüzme elemelerinde bölge birincisi oldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından organize edilen "Herkes İçin Yüzme" projesinin 1. etap bölge elemelerinde birinci olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Zehra Temel ve Poyraz Kaan Kaya, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TDT’nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan projenin bölge elemeleri Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. Toplumun her kesimini spora teşvik etmek ve Türk devletleri arasında dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışlara, Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilden toplam 220 kişi katıldı. Katılımcıların 30 dakika boyunca en fazla mesafeyi yüzmek için mücadele ettiği organizasyonda dayanıklılık ön plana çıktı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün 5 sporcu ve 2 antrenörle katıldığı yarışlarda, 10-11 yaş kızlarda Zehra Temel ve 10-11 yaş erkeklerde Poyraz Kaan Kaya birinci oldu. Aynı kulüpten 10-11 yaş kızlarda Deva Çakır ile 12-13 yaş kızlarda Dersu Senem Altundağ ikinci olurken, Sarp Deniz Akar da dereceye girdi.

Kategorilerinde birinci olan Temel ve Kaya, 25-26 Nisan’da Konya’da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Konya’daki finallerde birinci olan sporcular, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek final organizasyonunda Türkiye’yi temsil edecek.