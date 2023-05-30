Körfezli Hilmi Metehan Balkan üçüncüsü oldu

Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan Balkan Karate Şampiyonasına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu olan Hilmi Metehan Toker, Balkan üçüncüsü olarak Türkiye’yi ve Kocaeli’yi gururlandırdı.

Müsabakalara 40 kiloda çıkan Hilmi Metehan, ilk maçında Sırp rakibini 5-0, ikinci maçında kilosunun favorisi olan Bosnali sporcuyu 1-0 yendi. Yarı final maçına bir önceki maçta aldığı faullü darbe sonrası sakatlanan sporcu, ev sahibi Karadağlı rakibine 4-2 yenilirken, represaj üçüncülük finalinde Sırp rakibini 1-0 yenerek Balkan Şampiyonası 3’üncüsü olarak başarıya imza attı.

Türkiye Karate Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan 27. Balkan Çocuklar Şampiyonası’nda 14 altın, 14 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplam 45 madalya kazanan Türkiye, ülkeler sıralaması genel klasmanında Balkan Şampiyonası birincisi oldu.

Körfez Gençlerbirliği ve milli takım antrenörü Şaban Ağaya, "Sporcularımız şampiyonada fırtına gibi estiler. Ülke sıralamasında 1. olduk. Bütün antrenör ve sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Federasyon Başkanımız ve yönetim kurulumuz hem sporcularımızı hem de antrenörlerimizi konaklamasından, ulaşımına, yeme içmelerine kadar her şeyleri bir düzen içinde hiçbir aksaklığa yol açılmadan büyük çaba sarf ettiler. Bütün bunların sonucunda sporcularımızın başarıları geldi. Ülke olarak Türkiye Balkan Şampiyonu olduk. Körfezli sporcumuz Hilmi Metehan Toker’in üçüncülüğü de büyük bir başarı oldu bizim için. Çok büyük bir başarıyla ülkemize döndük" dedi.