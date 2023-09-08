Körfezli kadınlar ev ekonomilerine katkı sunuyor

Kadın El Emeği Satış ve Sergi Alanlarını gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Buradaki her ürün el emeği, göz nuru. Körfezli kadınlarımızın üretmiş oldukları el emeği ürünlerini burada satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlik ve Yarımca Sahili’nde bulunan Kadın El Emeği Satış ve Sergi Alanlarını gezdi. Başkan Söğüt tezgahlarda bulunan girişimci kadınlarla sohbet etti. Kadınların çay ikramını geri çevirmeyen Söğüt, "Buradaki her ürün el emeği, göz nuru. Körfezli kadınlarımızın üretmiş oldukları el emeği ürünlerini burada satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Sergi ve satış alanını açtığımız günden bu yana gerçekten kadınlarımızdan güzel dönüşler aldık. Yaz akşamlarında sahillere gelen vatandaşlarımız da bu güzel ürünleri görerek satın aldılar. Hem girişimcilerimiz mutlu oldu hem de vatandaşlarımız el emeği ürünlere ulaşarak alışveriş yaptı" dedi.