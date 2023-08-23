Körfezli karateciler madalya ile döndü

Bursa’da düzenlenen 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’na katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 3 bronz ve bir beşincilik alarak büyük başarıya imza attı.

Geçen hafta Bursa Gemlik’te 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası gerçekleşti. Karate turnuvasına 13 farklı ülkeden bin 950 sporcunun katıldı. Turnuvaya katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları 2 altın, 3 bronz ve bir beşincilik alarak büyük başarıya imza attı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate antrenörleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Sporcularımızın önemli turnuva ve şampiyonalarda elde ettikleri dereceler ve aldıkları madalyalar ile başarılarımız tescilleniyor. Bizlere ve sporcularımıza bu imkanları sağlayan, her zaman yanımızda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ teşekkür ediyoruz" dedi.