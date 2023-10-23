Körfezli karateciler madalyalarla döndü

Kartepe’de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Karate Şampiyonası’na katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri, 21 madalya kazandı.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Karate İl Temsilciliği ortaklığında düzenlenen şampiyonaya 10 kulüpten 382 karateci katıldı. Müsabakalar Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonaya 30 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü toplam 9 sıklette final, 15 sıklette ise üçüncülük finali yaptı. Körfezli karateciler, şampiyona sonunda 7 birincilik, 2 ikincilik, 12 üçüncülük ve toplamda 21 madalya kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Antrenörü Şaban Ağaya, şampiyona sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, "Özellikle bu yıl ümitler kategorisine yeni geçen sporcularımız şampiyonada gösterdikleri performansları ile başarılı olup, göz doldurdular. 1 Kasım’da Balıkesir’de yapılacak Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine de sporcularımız hazır olduklarını gösterdiler. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek ve önemli turnuvalardan büyük başarılar elde ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.