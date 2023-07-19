Körfezli karateciler Milli Takıma davet edildi

2023 Türkiye Karate Şampiyonası'nda derece yaparak madalya kürsüsüne çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Milli Takıma davet edildi.

Körfezli karateciler Milli Takıma davet edildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

2023 Türkiye Karate Şampiyonası’nda derece yaparak madalya kürsüsüne çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Milli Takıma davet edildi.

2023 Türkiye Karate Şampiyonası’nda derece yaparak madalya kürsüsüne çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları İbrahim Halil Tüken, Kübra Kılınç ve Kağan Berk Bektaş Milli Takıma davet edildi. Davet alan karateciler, 28-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Uluslararası The Marmara Cup Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.