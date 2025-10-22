Körfezli tekvandoculardan Balkan Kupası'nda 3 şampiyonluk

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Tekirdağ’da düzenlenen Tekvando Balkan Kupası 1. Etabı’nda 3 şampiyonluk kazandı.

Malkara Spor Salonu’nda 18-20 Ekim’de gerçekleştirilen organizasyonda, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul’dan toplam 144 sporcu mücadele etti. Turnuvada Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü adına yarışan sporculardan minikler 30 kiloda İdil Nisa Türkyılmaz, minikler 30 kiloda Enes Eren Şahinkesen ve yıldızlar 53 kiloda Eymen Küçükkaynar, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Kulüp antrenörü Melih Yeni, yaptığı açıklamada, sporcularının disiplinli ve programlı çalışmalarının sonucu olarak 3 şampiyonluk elde ettiklerini belirtti. Turnuvaya 5 sporcuyla katıldıklarını ifade eden Yeni, "Sporcularımız üstün performansla bizleri gururlandırdılar. Sporcularımız için hem madalya hem de tecrübe kazanma açısından iyi geçen bir organizasyon oldu. Disiplinli ve programlı çalışmalarımızın karşılığını gördük" dedi.

"Körfez ilçemizi adeta sporcu şehri haline getirdik"

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Yeni, sporculara verdiği destekten dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti. Yeni, "Sayın Başkanımızın sporun yaygınlaştırılması ve gençleri destekleme inancı ile sporcu sayımız her geçen gün artarak Körfez ilçemizi adeta sporcu şehri haline getirdik. İmkanlar ve desteklerle gençlerimiz Körfez ve Kocaeli adını gururla temsil etmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.