Körfezli yüzücüden çifte derece Türkiye birincisi oldu

Körfezli yüzücü Emre Fatih Kartal, 14 yaş sporcular arasında 10 bin metrede Türkiye birincisi, 5 bin metrede de üçüncü oldu.

Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın 21’incisi olan 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası (World Aquatics Championships Doha 2024) 2-18 Şubat 2024 tarihlerinde Katar’ın Doha şehrinde düzenlenecek. World Aquatics Championships Doha 2024’e katılacak Türkiye Açık Su Yüzme Milli Takım Belirleme Yarışmaları (Deniz) 3-5 Kasım tarihlerinde Alanya’da düzenlenen seçmelerle yapıldı. Su Yüzme Milli Takım Belirleme Yarışmaları’nda ilk gün sona ererken Körfez İlçe Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün genç sporcuları da seçmelere katılarak yarış tecrübelerini artırdı. Yarışa katılan Emre Fatih Kartal, 10 bin metrede 14 yaş grubunda Türkiye birincisi, 5 bin metrede de üçüncü oldu.