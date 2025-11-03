Körfezli yüzücüler Sakarya'da şampiyon oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzme takımı, Sakarya’da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri’nde bayrak yarışlarında en iyi dereceleri yüzerek şampiyon oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından geçen hafta Sakarya Adapazarı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 7-8-9 yaş kategorilerinde toplam 299 sporcu katıldı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, organizasyona 19 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı. Kulüp sporcuları, bireysel derecelerin yanı sıra 9 yaş 4x50 metre serbest kızlar bayrak ve 9 yaş 4x50 metre karışık kızlar bayrak yarışlarında, Sakarya’da bugüne kadar yüzülen en iyi dereceleri elde ederek birinciliği kazandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sporcuların elde ettikleri derece ve madalyalarla gururlandırdığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9 yaş 4x50 metre serbest kızlar bayrak ve 9 yaş 4x50 metre karışık kızlar bayrak yarışlarında takımlarımız bugüne kadar Sakarya’da yüzülen en iyi dereceleri yüzerek şampiyon olma başarısı gösterdiler. Bu başarılar, kulübümüze ve ilçemize Cumhuriyetimizin 102. yılına yakışır bir gurur olmuştur. Sağlam temellere ve disiplinli çalışmalara dayanan birlik ve beraberliğimizin karşılığı olarak sporcularımız bu başarılı sonuçları alıyorlar."

Açıklamada, sporcular, yaş grubu antrenörleri Elif Acar, Alpcan Damar, Başantrenör Samet Işık ve veliler tebrik edilerek, desteklerinden dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve kulüp yöneticilerine teşekkür edildi.