Körfezliler sağlıklı yaşam için yürüdü

Körfezliler sağlıklı yaşam yürüyüşü için bu hafta Tütünçiftlik Sahili’nde buluştu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı yürüyüş, Körfez ile Derince arasındaki sahil boyunda gerçekleştirildi.

Körfezliler sağlıklı yaşam yürüyüşünde bir araya geldi. Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirilen yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik Nazende Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen topluluk, ilk olarak ısınma hareketlerini gerçekleştirdi. Daha sonra da yürüyüş Tütünçiftlik sahil boyundan Derince Harikalar Sahili’ne kadar devam etti. Yürüyüş sonrasında da katılanlara çorba ikramında bulunuldu.