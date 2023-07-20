Körfezliler tarihi yolculuğa çıkıyor

Körfez Belediyesi'nin tarih ve kültürel değerleri tanıtmak için organize ettiği kültür gezileri ile vatandaşlar Bursa ve Çanakkale'yi gezme imkanı buldu.

Körfezliler tarihi yolculuğa çıkıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Körfez Belediyesi’nin tarih ve kültürel değerleri tanıtmak için organize ettiği kültür gezileri ile vatandaşlar Bursa ve Çanakkale’yi gezme imkanı buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geziler çerçevesinde şehitler diyarı Çanakkale ve Bursa’ya düzenlenen kültür turlarında vatandaşlar tarih, kültür ve manevi duyguları yaşıyor. Rehberlik hizmetini de içinde barındıran gezi ile vatandaşlar, Bursa’nın ve Çanakkale’nin tarihini öğreniyor.