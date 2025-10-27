Körfezray Projesi'nde çalışmalar hız kesmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yürütülen Körfezray Metro Projesi’nin 27 kilometrelik ilk etabında 6 tünel açma makinesinden (TBM) 2’si kazı çalışmalarına devam ediyor.

Seka Devlet Hastanesi’nden Otogar yönüne ilerleyen TBM-1 ve TBM-2, geçtiğimiz eylül ayından bu yana 24 saat esasına göre tünel kazılarını sürdürüyor. Projede görev yapacak diğer 4 TBM’nin kurulum süreci ise eş zamanlı olarak sahada sürüyor.

Seka Devlet Hastanesi’nden Derince Millet Bahçesi yönüne kazı yapacak TBM-3 ve TBM-4’ün kurulum çalışmalarının devam ettiği, makinelerin kasım ayı içinde devreye alınmasının planlandığı bildirildi. Aynı şekilde, Derince Millet Bahçesi’nden Tüpraş-Petkim hattına yönlendirilecek TBM-5 ve TBM-6’nın da altyapı hazırlıkları sürüyor. Bu iki makinenin kasım ayı içerisinde kurulumuna başlanması, aralık ayı içinde de devreye alınması hedefleniyor.

Projenin 27 kilometrelik ilk etabında yer alan 18 istasyondan 13’ünde ise kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları devam ediyor. Kalan 5 istasyonda saha uygulamalarına henüz başlanmadı.

Körfezray Metro Projesi; tamamlandığında Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerini modern bir raylı sistemle birbirine bağlayarak şehir içi trafiğini rahatlatmayı hedefliyor.