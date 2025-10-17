KORGAN-M operatörsüz görev kabiliyetiyle, savunmada yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Tam otonom kabiliyeti ve elektronik harp şartlarında bile kesintisiz bilgi akışı sağlama özelliği ile dikkat çeken yeni nesil akıllı dron istasyonu KORGAN-M’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Tam otonom kabiliyeti ve elektronik harp şartlarında bile kesintisiz bilgi akışı sağlama özelliği ile dikkat çeken yeni nesil akıllı dron istasyonu KORGAN-M’nin tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji tarafından geliştirilen yeni nesil akıllı dron istasyonu KORGAN-M, tam otonom görev kabiliyeti ve elektronik harp şartlarında bile kesintisiz istihbarat sağlama özelliğiyle savunma alanında dikkat çekiyor.

Sistemin lansmanı, Ankara Kalecik İHA Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansmanda KORGAN-M’nin otonom görev yetenekleri ve yerli seyrüsefer teknolojisi katılımcılara saha gösterimiyle tanıtıldı.

KORGAN-M, sahada operatör ihtiyacı olmadan görev yapabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Sistem, insansız hava araçlarını (İHA) farklı noktalara konumlandırarak tek bir komutla otonom görev başlatabiliyor. GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan görev yapabilen KORGAN-M, TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli Seyyah Görsel Seyrüsefer sistemiyle entegre çalışarak gerçek zamana yakın istihbarat üretimi sağlıyor.

7/24 sahada görev yapacak

Askeri ve taktik görevler için optimize edilen KORGAN-M, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde tam otonomi sunacak şekilde tasarlandı. Konuşlandırıldığı bölgede 7 gün 24 saat görev yapabilecek sistem, bulut tabanlı uçuş planlama, gerçek zamanlı izleme ve yapay zekâ destekli veri analizi yetenekleriyle operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor. KORGAN-M, Kızılötesi ve görsel desene giriş temelli ve 500 kilogram ağırlığına sahip taşınabilir bir sistem sunuyor. Görev esnasında 20 saate kadar yedek batarya desteği bulunan sistem ortalama 40 dakika havada kalabiliyor ve yarım saat içinde şarj olabiliyor.

Zorlu şartlarda kesintisiz görev

Zorlu hava şartlarında da kesintisiz çalışacak şekilde geliştirilen KORGAN-M, yüksek güvenilirlik, merkezi kontrol kabiliyeti ve entegre sensör sistemleriyle savunma alanında otonom teknolojilerin geldiği son noktayı temsil ediyor. Sistem, özellikle elektronik harp ortamlarında güvenilir operasyon kabiliyeti sayesinde savunma kuvvetlerinin keşif-gözetleme operasyonlarına önemli katkı sunmayı hedefliyor.

"Elektronik harp ortamında çalışabilen, bizim bildiğimiz dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya çıkarmış olduk"

Pasifik Teknoloji İştiraki TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, "Yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme sistemleri, tam entegre sensör sistemleriyle elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğini barındıran, birçok sistemin entegre bir şekilde çalışabildiği çok büyük bir başarı örneği aslında. Dünyada tüm teknoloji ve savunma sanayi firmalarının çalıştığı, görsel seyrüsefer sistemini biz ‘SEYYAH’ ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm İHA’larda uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla elektronik harp ortamında çalışabilen, bizim bildiğimiz dünyadaki yegane akıllı drone kutusu sistemini ortaya çıkarmış olduk. Tamamen savunma amaçlı olarak ortaya çıkartılmış olan KORGAN-M ürünümüzün, aynı zamanda sivil amaçlı kullanılan versiyonların da yakın zamanda sizlere duyuracağız ve göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"TİTRA Teknoloji ve SAVX Teknoloji altındaki birçok ürün 2025 içerisinde envantere girdi"

Pasifik Teknoloji’nin global bir vizyona sahip olduğuna dikkati çeken Ünlü, "Dolayısıyla geliştirdiği ürünler, yaptığı projeler hem Türkiye’de örnek gösterilen benzeri bulunmayan projeler hem de dünyada birçok ülkenin ihtiyacı olan sistemler. Dolayısıyla biz tüm ürünlerimizi aslında global pazarda bizim müttefikimiz olan ülkeler için geliştiriyoruz ve onlara sunuyoruz. Bu noktada TİTRA Teknoloji ve SAVX Teknoloji altındaki birçok ürün 2025 içerisinde envantere girdi. Kendi ordumuzun kullanımına geçti. Yakın zamanda KORGAN-M ürünü de böyle bir sürecin içerisinde. çok ciddi görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bu ürünlerin çok sayıda global pazarda da adının duyulacağını yakın zamanda göreceksinizdir" ifadelerini kullandı.

"Kullanıcıların sahadaki deneyimlerinden sürekli beslenen bir yaklaşımı benimsedik"

KORGAN-M’i geliştirirken odak noktasının sahadaki ihtiyaçlara tam olarak bir çözüm oluşturabilmesi olduğunu belirten SAVX Teknoloji Kurucu Ortağı Abdullah Aktaş, "Kullanıcıların sahadaki deneyimlerinden sürekli beslenen bir yaklaşımı benimsedik. Bu anlayışla yoğun bir mühendislik çalışması ve sürekli test ve iyileştirme sonucu ortaya çıkan bir sistem oldu. KORGAN-M temelde nedir diye baktığımızda sahada operatör ihtiyacı gerektirmeden uzaktan kontrol edilebilen güvenli ve hassas görevler için geliştirilmiş akıllı bir istasyon yapısına sahip bir sistemdir" dedi.

"Elektronik karıştırma şartlarında GNSS sistemlerinden bağımsız olarak görev yapabilmektedir"

Ürünün hem internet üzerinden hem kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeli olarak komuta kontrol edilebildiğini aktaran Aktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Binlerce kilometre uzaktan dahi kullanıcılarına komuta kontrol ve izlenebilme imkanı sunmaktadır. Gece ve gündüz görevleri için gelişmiş görüntüleme sensörlerine sahiptir. Böylece operasyonel üstünlük sağlayarak çevresel farkındalığı arttırmaktadır. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz nesne tespit ve nesne takip algoritmaları sayesinde zorlu şartlarda dahi, zorlu bölgelerde dahi hedeflerin sürekli izlenmesini sağlayarak operasyonel etkinliği en üst seviyeye taşımaktadır. Görsel seyrüsefer sistemi ‘SEYYAH’ entegrasyonu ile elektronik karıştırma şartlarında GNSS sistemlerinden bağımsız olarak görev yapabilmektedir. Bu yönüyle aslında KORGAN-M sistemi benzerlerinden tamamen farklılaşmakta, ülkemizde ve dünyada bir ilk olma niteliği taşımaktadır. KORGAN-M, zaman bazlı görev planlama özelliği sayesinde ki biz buna zamanı geldiğinde görevi başında diyoruz, belirlenen tarih ve saatte havalanarak otonom şekilde görevini icra etmektedir. Üzerindeki entegre çevresel farkındalık sensörleri ile rüzgar, yağış, nem, sıcaklık, otomatik analizler yaparak belirli kararları, uçuşa elverişlilik gibi belirli kararları otomatik olarak almakta ve bu durumdan kullanıcısını bilgilendirmektedir. Aynı zamanda üzerindeki yedekli güç mimarisi ile enerji kesintisi durumlarında da görev sürekliliğini sağlayabilmektedir."

Askeri ihtiyaçlara yönelik üretilen KORGAN-M’in sivil ihtiyaçları karşılayacak dron kutusu sistemi olan KORGAN-S için de çalışmaların sürdüğünü belirten Aktaş, "KORGAN-M sistemini benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi görsel seyri sefer sistemi seyyahla entegre bir şekilde çalışabilmesi ve bu sayede harp sahalarına konuşlandırılabilir elektronik karıştırmanın, elektronik taarruzun yoğun olarak uygulandığı bölgede bunlardan etkilenmeden başarılı bir şekilde görevini icra edebilir. Bu özelliğiyle de hem Türkiye’de hem dünyada bir görsel seyrüseferli dronebox sistemi olarak ilki teşkil etmektedir" diye konuştu.

Bir kutu ve döner kanat yapısında bir hava aracı, bunun uzaktan kontrol edilen yazılımlarından oluşan KORGAN-M’in sahip olduğu drone yaklaşık olarak 40 dakika havada kalabildiğini ve 15 kilometre menzile sahip olduğuna işaret eden Aktaş, üzerinde bulunan hem gece hem gündüz için elektro-optik ve termal kameralar sayesinde hedeflerin etkin olarak izlenebilmesini sağlandığını kaydetti.