Korhan Berzeg 20 gündür kayıp, su kuyularında ve dere yataklarında arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 20’inci günde de sürüyor.

20 gündür yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında Berzeg’e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları sürerken 20’inci günde su kuyularında ve dere yataklarında arama çalışmaları yürütülmeye devam ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarına, AFAD KBRN (Kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler) ekibi de katılarak kuyu aramalarında oluşabilecek gaz sıkışmalarını kontrol ederek diğer ekiplerin kuyuya güvenli bir şekilde inmelerine imkan sağlıyorlar. Arama kurtarma çalışmalarına JAK, AFAD, UMKE ve GÖNDAK ekipleri katılarak her geçen gün arama alanı genişletilerek devam ediliyor. Dere yatakları ve mağaralarda geniş çaplı arama çalışmaları ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.