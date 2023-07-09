Korhan Berzeg 22 gündür kayıp, arama alanı genişletiliyor

Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i (83) arama çalışmaları 22’nci günde de sürüyor.

Arama çalışmalarının 22’nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD’a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg’e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, 50 kişilik bir ekip ile arama kurtarma çalışmaları genişletilerek sürüyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korhan Berzeg olayında bizim Gönen Belediyesi olarak arkadaşlarımız ile birlikte şu anda orada arama çalışması yapan jandarma ekibi, AFAD ekibi bir de bizim GÖNDAK ekibimiz tabi bu ekip bir haftadır anladığım kadarıyla daha da fazlalaştı, biz de bu arkadaşlara destek vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi olay ile alakalı devletimizin kurumları çalışıyor. Onların bilgileri dahilinde biz de o ekiplere destek vermeye çalışıyoruz Gönen Belediyesi olarak. İnşallah yakın bir zamanda iyi bir haber alınır diye düşünüyoruz ama yorum da çok fazla işte bu yorumların da çalışan arkadaşları etkilediğini düşünüyorum ama inşallah bu yorumlar çok arkadaşlarımızı etkilemeyecek şekilde kısaltılırsa biz de sevineceğiz ve arkadaşlarımızın işlerinin daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.