Korkmaz Yapı Market'te Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
Silivri’de faaliyet gösteren Korkmaz Yapı Market’te çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yangınla ilgili bilgi alarak, iş yeri sahibi Sinan Korkmaz ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Silivri'de hizmet veren Korkmaz Yapı Market’te meydana gelen yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Korkmaz Yapı Market’e ziyarette bulunarak yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Başkan Balcıoğlu, yangının neden olduğu zarar nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Korkmaz Yapı Market’in sahibi Sinan Korkmaz’a ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı.