Korku dolu anlar kamerada, sinirlenen ayı böyle saldırdı

Bursa'da Uludağ'a çıkan vatandaşlar gördükleri ayı ailesini izlemek için araçlarıyla durdu. Ayılara bir süre seslenen şahıslar ayının bir anda saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Korku dolu anlar kamerada, sinirlenen ayı böyle saldırdı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da Uludağ’a çıkan vatandaşlar gördükleri ayı ailesini izlemek için araçlarıyla durdu. Ayılara bir süre seslenen şahıslar ayının bir anda saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar Uludağ’a koştu. Sarıalan’da yemek arayan ayıları gören bazı kişiler ise araçlarıyla durup ayıları izlemek istedi. Araçtan ayılara bir süre seslenen kişiler, anne ayıyı tedirgin edince, ayının kendilerine saldırmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Garip sesler çıkaran vatandaşların korku dolu anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.