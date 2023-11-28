Korku dolu anlar: Odaya kilitleyip dövdüğü babasını rehin aldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde dün eşini ve oğlunu darp eden şahıs, bugün de kendisini yatıştırmaya gelen babasını rehin aldı. Babasını odaya kilitleyerek döven şahıs, özel hareket polisinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Melik Gazi Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin oğluna tokat attığını öne süren M.M.G. (31), karısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.M.G., eşini ve oğlunu darp etti. Sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince M.M.G. gözaltına alındı. M.M.G.’nin darp ettiği eşi ve oğlu ise evi terk etti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından M.M.G. tekrar evine döndü.

Özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

M.M.G.’nin İstanbul’da yaşayan babası F.G. ve kardeşi, olayı haber aldıktan sonra bugün Derince ilçesindeki eve geldi. Çay içtikleri esnada baba F.G., Kur’an-ı Kerim’den ayet okumaya başladı. O esnada ‘Ben Allah’ım sende mehdisin’ diyen M.M.G., babasına saldırdı. M.M.G., babasını feci şekilde darp ettikten sonra odaya kilitleyerek rehin aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese özel hareket polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda odanın kapısı kırılarak, M.M.G. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan M.M.G. emniyete götürüldü. Kanlar içinde kalan F.G. ise Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı.

Öte yandan, M.M.G.’nin psikolojik sorunları olduğu ve dövüş sporlarıyla ilgilendiği öğrenildi. Olayla ilgili incelme başlatıldı.