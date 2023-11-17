Korkulan oldu: Bir il kışın ortasında susuz kalabilir

Tekirdağ’da son yağışların da fayda etmediği barajların dibindeki ağaçlar ortaya çıktı. Kuraklık böyle devam ederse Tekirdağ’da su sorunu yaşanabileceği belirtildi.

Tekirdağ’da son günlerde etkili olan yağışlar, barajlara fayda etmedi. Barajlardaki sular düşmeye devam ederken, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajı’nın dibindeki ağaç ve çalılıklar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra diğer ilçelere de içme suyu ihtiyacı sağlayan barajların seviyesinde de büyük oranda azalmalar meydana gelirken, yer altı sularında da azalmaların yaşandığı ifade edildi. Yağmur ve kar yağışının olmaması durumunda kışın ortasında Tekirdağ’da büyük bir su sorunu ortaya çıkabileceğinden endişe ediliyor.

"Barajdan şu anda ancak yüzde 1 su alabilir duruma geldik"

TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı ilçelerimizde su sorunumuz olmaya başladı. 2023 yılı yaz döneminde bunu önemli ölçüde yaşadık. Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Malkara ilçelerimiz önemli ölçüde etkilenmiş durumda. Süleymanpaşa ilçemiz özellikle 3 kaynaktan suyunu karşılamakta. Bunlardan bir tanesi Çorlu, Sarılar hattı, bir tanesi Muratlı Aşağısevindikli bölgesinden gelen kuyulardan gelen içme suyu hattımız, bir diğeri ise Naip Barajımız. Biz Süleymanpaşa ilçemizin 3’te birlik su ihtiyacını Naip Barajı’mızdan karşılamaktayız, ancak bu da yaklaşık olarak günlük 25 bin metreküp suya karşılık gelmekteydi. Fakat bugüne geldiğimiz dönemde barajdaki su seviyesi yüzde 8’lere düşmüş durumda ve barajdan şuanda ancak yüzde 1 su alabilir duruma gelmiş bulunmaktayız. Geri kalan suyun barajın ölü hacmi dediğimiz barajın doğal yapısını korumaya yönelik olarak, korunması gereken bir su. O nedenle şuanda biz günlük olarak 8 bin 500 metreküp su alabiliyoruz ilçemize. Bu da yeterli gelmemekte ve mahallelerimizin bazı kısımlarında özellikle üst kısımlarında günlük olarak bazı saatlerde su yetersizliği ve basınç düşüklüğüne vesile olmaktadır. Biz bunun önüne geçebilmek için Aşağısevindikli Mahallesi’nden kuyulardan aldığımız su miktarını diğer mahallelerimize de aktarma gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili çabalarımız var ama aktarabilmiş olsak da önemli ölçüde yaklaşık 200 litre/saniye Naip Barajı’ndan su alamadığımız için dengeli bir şekilde ilçenin tamamına su vermemiz şu an için hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Naip Barajı’nın seviyesi 2021 yılında yüzde 43 iken, 2022 yılında yüzde 33, 2023 yılında ise yüzde 8 seviyelerine düşmüştür" dedi.