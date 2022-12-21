Korkut Akın'ın 41 yıllık kartpostal çalışmaları Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala bir kuşağın vazgeçilmezi yılbaşı kartlarından oluşan nostaljik bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Sinema Yazarı, TV Yapımcısı ve Yönetmen Korkut Akın’ın ‘Kırk Bir Kere Sevda(ğ), Kırk Bir Kere Barış’ isimli sergisine Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Sergi açılışını, Korkut Akın’ın yanı sıra annesi Nebahat Akın, şair ve masal anlatıcısı Sezai Sarıoğlu, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve çok sayıda sanatsever birlikte gerçekleştirdi.

“Kartpostallar son derece önemli”

"Bir dönemi anlamak, sosyal ve kültürel yapıyı, o dönemin özelliklerini görmek için kartpostallar son derece önemli belgeler niteliğindedir." diyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm sanatseverleri sergiye davet etti.

“Barış ve sevda birbirine çok yakışan iki kavram”

Açılışta konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Barış ve sevda birbirine çok yakışan iki kavram. Ve bu kavramlar hep yanı başımızda. Böylesine anlamlı bir sergiyle bizleri buluşturan Korkut Akın’a çok teşekkür ediyorum. Küçükçekmece’de dört sergi salonumuzla sanatseverleri nitelikli sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“41 yıldır hiç postayla gönderilmeyen sadece elden dağıtılan kartlar yapıyorum”

41 yıldır kartpostal yaptığını söyleyen Sanatçı Korkut Akın, “ 41 yıldır hiç postayla gönderilmeyen sadece elden dağıtılan kartlar yapıyorum. Bir aşk uğruna başladım ve yeni bir aşka dönüştü. “Yeni yıl kartları” Her yıl temaları güncelleyerek yeni kartlar hazırlıyorum. Bizim insan olmamızı sağlayan temel sorun sanat. Günümüz insanı oyuncaklarına alıştı. Küçücük bir ekrana bakarak yaşıyor. Yüz yüze iletişimden uzaklaştık. Bu sebeple kartları özellikle elden dağıtıyorum. Çünkü yüz yüze iletişimi sağlıyorum. Yapımı çok kolay, çok sıcak bir duygu. Yayıldığı zaman da müthiş keyif veriyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

“Sadece elden dağıttığı yeni yıl kartlarını sabırla biriktirmiş”

Sanatçının annesi Nebahat Akın ise heyecanı ve mutluluğunu, “Benim tezcanlı, sabırsız, savruk dediğim oğlum Korkut, kendi düşünceleriyle güncel olayları harmanlayıp yaptığı ve sadece elden dağıttığı yeni yıl kartlarını sabırla biriktirmiş. Dile kolay tam 41 yıldır. Kartların, telgraf ve mektupların yerini cep telefonlarımızın aldığı bugünlerde yılbaşı kartları sergisi bence çok anlamlı. Kendisini kutluyorum” dile getirdi.

Akın’ın geçmişten günümüze göz kırpan çalışmaları 10 Ocak tarihine kadar Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde izlenebilir.