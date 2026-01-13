Korkutan kıyı erozyonu: Deniz 50 metre içeri girdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen kıyı erozyonu neticesinde Karadeniz’e kıyısı olan arsanın istinat duvarı yıkıldı. Bir günde yaklaşık 50 metre içeri giren deniz, bölgede bulunan taşınmazlar için de tehdit oluşturdu.

Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve denizin şiddetli dalgaları sebebiyle kıyı erozyonu meydana geldi. Bölgede bulunan bir arsanın istinat duvarı dalgaların tahribatına dayanmayarak yıkıldı. Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz yaklaşık 50 metre içeri girdi. Bölgedeki arsanın bir kısmını alan ve yola yaklaşan erozyon, taşınmazlar ve bölge halkı için tehdit oluşturdu.

"Deniz yola kadar çıktı"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" diye konuştu.