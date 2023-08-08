Korkutan yangın: Migros'un deposu alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Çayırova içesinde Migros’un deposu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay, Şekerpınar Mahallesi’ndeki Migros’un deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Migros’un dışında başlayan yangının sirayet etmesiyle depo alevlere teslim oldu. Depo alev alev yanarken, siyah dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Depo dışında bulunan plastik kasaların yandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Çayırova ilçemizde zincir marketlerden birinin deposunun dışında başlayan ve depoya sıçrayan yangına süratle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edilerek söndürülmüştür" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.