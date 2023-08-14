Kornişon salatası binlerce aileye ekmek kapısı oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı’nın coğrafi işaretle tescilli Sındırgı Kornişonu hasadına katıldı. Kadın çiftçilerle birlikte kornişon toplayan Başkan Yılmaz, “Allah çiftçilerimizin emeklerini zayi etmesin” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile birlikte tarlalardan kornişon salatası toplayan emektar kadınları ziyaret etti. Kornişon Salatasının üretildiği tarlada açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Kornişon Salatasının Sındırgı Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın gayretleriyle “Sındırgı Kornişonu” adıyla coğrafi işaret aldığını müjdeledi.

3 binden fazla ailenin ekmek kapısı

‘Su hayat demek, bereket demek işte yapılan çalışmalar bunun göstergesi’ diyerek Sındırgı İlçesi’nde üretimin arttığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçmiş yıllarda buralarda daha çok tütün ekilirdi. AK Parti Hükümeti döneminde 188 tane gölet ve barajlar yapıldı ve bölgenin insanın şansı değişti. 21 bin hektarda ekilen 8 tona yakın Kornişon Salatası şu anda katma değeri çok yüksek bir ürüne dönüştü. Kornişon Salatası üreticiliğinden 3 binden fazla aile geçimini sağlıyor. Sofalarda yenilen turşular Sındırgılı hamarat kadınlarımızın elinde yetişiyor. Kadınlarımız her gün sabah tarlalara geliyor ve topluyorlar. Bu ürünümüz alıcısı sürekli hazır bir ürün. ‘Sındırgı Kornişon Salatası’ diye coğrafi işaretimizi de aldık. Allah çiftçilerimizin emeklerini zayi etmesin” dedi.

Sulandıkça bereket fışkırıyor

Bölgede üretimi desteklediğinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a da teşekkür eden Başkan Yılmaz, gölet, baraj ve sulamanın artırılması sayesinde Sındırgı tarlalarının bu hale gelmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.