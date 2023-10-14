Korolar Maratonu'na muhteşem açılış

Nilüfer Belediyesi, Koro Kültürü Derneği’nin düzenlediği Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet’in 100. yılına atfen düzenlenen ve 29 koronun katıldığı Korolar Maratonu’nun açılışını Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu muhteşem bir konserle yaptı.

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından koroların katıldığı Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapıyor. Koro Kültürü Derneği tarafından düzenlenen, Korolar Maratonu’nun açılışı Merinos AKKM’de düzenlenen özel konserle yapıldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun da yer açılış konserine yoğun ilgi vardı. 29 koronun konser vereceği dev organizasyonun görkemli açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar ve çok sayıda müzik tutkunu katıldı.

Gecede, Cumhuriyet tarihinin en güzel marşları olarak yer etmiş eserlerin yanı sıra 100. yıl için özel bestelenmiş marşlar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki büyük orkestra ve koro tarafından seslendirildi. Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem ve Nilüfer Çoksesli Korosu Şefi Zeynep Göknur Yıldız’ın da yer aldığı gecede izleyiciler arasında yer alan korolar da, konserin bazı kısımlarında sürpriz yaparak marşlara eşlik etti. Nilüfer Çoksesli Koro, Nilüfer Gençlik Korosu, Jazzberry Tunes, Atatürk Korosu, Alegria Korosu, Sirene, Fermata, Yeditepe Çoksesli Korosu ve Eskişehir Polifonik Korosu sergilediği performansla geceye renk katarken, izleyenlerden büyük alkış aldı. Konsere katılanların, Cumhuriyet’in 100. yılını müzik eşliğinde coşkuyla kutladığı gecenin sonunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu dakikalarca ayakta alkışlandı. Gecenin finalinde korolar ve izleyenler orkestraya eşlik ederek 10. Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.

Konser sonunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde dev organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Tüm Bursalılar’ı Korolar Maratonu etkinliğine katılmaya davet eden Başkan Turgay Erdem, “Öncelikle bize yaşattıkları bu güzel gece için Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’na, Devlet Çoksesli Korosu’na ve farklı illerinden gelerek bu geceki müzik ziyafetine renk katan korolara çok teşekkür ediyorum. Bu maraton 2 gün boyunca 29 koronun sergileyeceği performansların yanı sıra çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Bursalıları bu keyifli maratona katılmaya davet ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda önemli rol üstlenen Nilüfer Çoksesli Korosu’na ve bu maratonun asıl sahibi Koro Kültürü Derneği’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhuriyet bir anlamda çokseslilik demek” sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Erdem, “Böylesine büyük orkestralar ve çok sesli korolar bana her zaman demokrasi kavramını ve Cumhuriyet’i çağrıştırır. Pek çok farklı enstrüman, farklı tonlar, farklı sesler ama doğru bir yönetimle ortaya çıkan muhteşem bir ahenk. Tıpkı bu gece olduğu gibi. Farklılıkların uyumundan doğan bir güzellik. Tıpkı bütün farklılıklarına rağmen Cumhuriyet çatısı altında bir araya gelen Anadolu halkı gibi. Atatürk’ün yönettiği bu orkestra tam 100 yıldır kendi şarkısını söylüyor. Bu şarkı hiç bitmesin diyoruz. Çokseslilik iyidir. Seslerimiz hiç susmasın, renklerimiz hiç solmasın. Cumhuriyetimize nice 100 yıllar diliyorum” diye konuştu.

Turgay Erdem konuşmasının ardından Şef Cemi’i Can Deliorman, Şef Burak Onur Erdem ve Şef Zeynep Göknur Yıldız’a çiçek vererek izleyenler adına teşekkür etti.

14 ve 15 Ekim 2023 tarihlerinde devam edecek olan Korolar Maratonu’nda Türkiye’nin farklı illerden korolar performanslarını sergileyecek. Koro müziği alanında çok sayıda söyleşi ve atölye çalışmalarının da yapılacağı Korolar Maratonu Barbershop İstanbul ve maratona ev sahipliği yapan Nilüfer Çoksesli Koro ile Acapella Boğaziçi de gala konserleri ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.