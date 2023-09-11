Korsan taksilerle göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 tutuklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde korsan taksiler ile 22 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 organizatör Jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir´den Ayvalık´a korsan taksi ile gelen göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 korsan takside aralarında çocukların da olduğu Afganistan ve Filistin uyruklu 22 göçmen yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 3 adet pompa ve 17 bin Türk Lirası para ele geçirildi.

Olaya karışan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.