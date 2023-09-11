Korsan taksilerle göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde korsan taksiler ile 22 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 organizatör Jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Korsan taksilerle göçmen kaçaklığı operasyonunda 6 tutuklama
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde korsan taksiler ile 22 düzensiz göçmeni yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 organizatör Jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir´den Ayvalık´a korsan taksi ile gelen göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 4 korsan takside aralarında çocukların da olduğu Afganistan ve Filistin uyruklu 22 göçmen yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 3 adet pompa ve 17 bin Türk Lirası para ele geçirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olaya karışan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.