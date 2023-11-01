Korsan yelken kanat eğitimi aldığı iddia edilen adam metrelerce yükseklikten düşerek öldü

Ankara’da bir kişi, yelken kanat eğitimi aldığı sırada metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Şahsın eğitim aldığı kişilerin korsan eğitmen oldukları ve sertifikalarının olmadığı öğrenildi. Ölen adamın eşi, 5 yaşındaki kızı ile ortada kaldığını belirterek şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, endüstriyel tasarım işi ile uğraşan Onur Kılıçlı (35), hayali olan yelken kanat eğitimi için internette gördüğü ilanın sahibi A.Y.M. ve B.C. ile anlaşma sağladı. Kılıçlı, Kara Havacılık Komutanlığı’nda helikopter pilotu olarak görev yapan yüzbaşı A.Y.M. ile İngilizce öğretmeni B.C.’ye 15 ders için toplam 25 bin lira para ödedi. Henüz ikinci dersini alan Kılıçlı, motoru arızalı olan yelken kanadına tek başına bindirildikten kısa bir süre sonra metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada A.Y.M. ile birlikte İngilizce öğretmeni B.C.’nin korsan eğitimde görev aldığı belirlendi.

Gözaltına alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden tasarımcının Kazakistanlı eşi Margarita Kılıçlı (33) ise 5 yaşındaki çocuğunun ihmal yüzünden babasız kaldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

“25 bin lira ücret ödediğini söyledi”

Eşinin 15 ders için 25 bin lira ödediğini söyleyen Kılıçlı, “8 yıldır evliydik. Eşimin yelken kanat eğitimi alma hayali vardı. Bu zamana kadar Türkiye’de eğitim verecek kimseyi bulamadı. Mayıs ayında birisini buldu ve mesaj attı. Benim haberim yoktu. Kendisine Eylül ayında cevap gelmiş. Yelken kanat eğitimine davet edilmiş. Eşim ben ve kızım beraber eğitim yerine gittik. Eşim de orada 25 dakikalık bir eğitim aldı. Eğitim veren kişi helikopter pilotuymuş. Eşim, bu şekilde 15 ders alacağını söyledi. Bize de her derse beraber gidip eğleneceğimizi söyledi. O sırada da 25 bin lira ücret ödediğini söyledi. Diğer derse kızımız hasta olduğu için beraber gidemedik. Ben ve kızım evde kaldı, eşim de eğitime gitti. Eve dönmesini bekledik, kendisine ulaşamadık. Ardından kaza geçirdiği ve vefat ettiğini öğrendim” dedi.

“Eşimin o gün normal eğitim alacağını sanıyordum”

Kocasının yeterli eğitimi almadığı halde tek başına havaya çıkarıldığını belirten Kılıçlı, “Eşim vefat ettikten sonra mesajlarına baktım. Orada yelken kanat eğitimi veren grupta, motorun arızalandığını ve düzeltmeye çalıştıklarının yer aldığı mesajı okudum. Eşimin o gün normal eğitim alacağını sanıyordum. Yelken kanadını farklı bir motora bağlayacaklarını bilmiyordum. Eşim de o gün o motorun bağlı olduğu yelken kanadıyla havaya kaldırmışlar. Eşim de yere düşmüş. Tek başına binmiş. Bu şekilde eğitim verilmesi normal değil. Sadece pratik eğitim verilecekti. İhmal olduğunu düşünüyorum. Sadece ikinci kez eğitime katılan bir adamı tek başına havaya kaldırmışlar. Eşimin zaten pratik bir bilgisi yoktu ve muhtemelen yanlış hareketler yaptı. Ölüm sebebi de bu oldu” ifadelerini kullandı.

“Dersin hocası korsan eğitim veriyormuş”

Eşinin korsan eğitim kurbanı olduğunu dile getiren Kılıçlı, "Dersin hocası korsan eğitim veriyormuş. Oradakiler eğitim vermediklerini ve arkadaşlarıyla toplanıp sadece eğlendiklerini söylüyormuş. Bu doğru değil. Biz de ilk gün oradaydık. Bu bir eğitim organizasyonuydu. İnternet sitesine girdiğimizde bilgilerin silindiğini gördük. Şimdi o sitede eğitim verildiğine dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Ben ve kızım Türkiye’de kaldık. Eşim beni ve kızımı çok seviyordu, bize bakıyordu. Onsuz kaldık, hayat bizim için çok zor olabilir. Eşimi artık döndüremeyiz ama kızım düzgün bir hayat yaşasın, babasının baktığı gibi yaşasın, hiçbir şeye ihtiyacı olmasın. Düzgün bir eğitim alsın. Eşim bunun için çok çalışıyordu ve çok yetenekli birisiydi. Buna sebep olanların serbest bırakılmasını haksızlık olarak görüyorum. Bu ölüm kimin sorumluluğu, eşim onlara güvendi, eğitimlerine katıldı. Bu olayın dikkatlice incelenmesini istiyorum” diye konuştu.

Eğitim veren yüzbaşının ifadesi ortaya çıktı

Kılıçlı’nın ikinci eğitim uçuşunda ise yelken kanat ile uçarken yere çakıldığı belirlendi. Olayın şüphelisi yüzbaşı A.Y.M. ifadesinde, “Benim yelken kanat sporuna özgü sertifikam var. Bu sporu yapmak isteyenler gerek bilgi edinmek gerekse eğitim almak için bana sosyal medyadan ulaşırlar. Olay günü ilk uçuşu ben yaptım. Sonrasında Onur Kılıçlı uçuş yaptı. Eğitim için kendisinden herhangi bir ücret almadım. Havadayken telsizle kendisini iletişim kurup, neler yapması gerektiğini iletiyordum. Söylenenlerin dışına çıktı” dediği öğrenildi.

Diğer şüpheli B.C. ise, "Onur, uçuş öncesi bana ‘Adrenalin sporunu sevdiğini, bugün havadan farklı bir şeyler yapacağını söyledi. Onur, 6-7 metre yükseldi, serbest bırakması gereken bağı bırakmadı. Bağı bırakmadığı için de yelken kanat ters döndü ve yere düştü” diye açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.