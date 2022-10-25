Korteks de Otomatik Depo Projesi'ni hayata geçirdi

ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri AŞ, Zorlu Holding Korteks Polyester İplik fabrikasında, 28 ay gibi çok kısa bir sürede yatırım maliyeti manuel depo alternatifleri ile başa baş noktasına gelen “Otomatik Depo AS/RS PAŞA” projesini hayata geçirdi.

ÜÇGE DRS; uzun yıllara dayanan deneyimi, yüksek teknolojisi ve sektöre büyük katkı sunan inovatif yaklaşımı ile sektöründe öncü firma olarak önemli işlere imza atıyor.

Uzun yıllardır bütün üretim hatlarında teknolojiyi kullanarak insan hatalarını minimuma indiren Zorlu Holding Korteks Polyester İplik fabrikası, depo ve sevkiyat süreçlerini otonom faaliyetler ile güçlendirme talebini ÜÇGE DRS’nin sürdürülebilir yeni nesil teknolojiye sahip tam otomatik akıllı depo sistemi ile hayata geçirdi. Depolama kapasite hedefini en az on bin palet olacak şekilde tanımlayan ve projeyi yatırıma yönlendiren Korteks Polyester İplik fabrikası, dijital depo ikizi ve süreç simülasyonları aracılığı ile yapılan fizibiliteler sonucunda ÜÇGE DRS’nin robotik endüstriyel depolama teknolojileri birikimi ile geliştirdiği patentli Otomatik AS/RS sistemi PAŞA’yı tercih etti.

ÜÇGE DRS Robotik Depo Sistemleri Yönetmeni Tunçer Yıldız; “Günümüzde işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamasında önemli bir paya sahip olan depolama faaliyetlerini yüksek verimlilikle ve düşük maliyetle gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda mevcut depolama süreçleri analiz edilerek yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı depolama sistemlerine duyulan ihtiyaç tespit edilebilmektedir. Korteks İplik firmasında hayata geçirdiğimiz Tam Otomatik AS/RS Sistemi ile 130m30m taban ölçüleri üzerine deprem şartnamesine uygun tasarlanıp üretilmiş 11.000 palet kapasiteli raf konstrüksiyonu inşa ettik. Akıllı depo FEM 9.851’e göre doğrulanmış, saatte 104 palet combined cycle kapasitesine sahip, her biri 700 kilogram kapasiteli ve çift derinlikli çalışabilen 4 adet Palet İstifleme Robotu PAŞA ile depo alanındaki verimlilik artırılmıştır” dedi.

Yıldız; “Lojistik ağının da önemli bir süreci olan depolama operasyonlarında yüksek hız, yüksek kapasite ve optimum stok ile çalışma ihtiyacını yüzde yüz yerli üretimimiz olan otomatik depolama sistemlerimiz ile karşılamaktayız. Otomatik deponun yatay depolama alanı yerine dikey büyüme avantajı işletmelere daha az metrekarede daha yüksek kapasite imkânı sunmaktadır. Bunun yanı sıra verimli alan kullanımı, hızlı stok kontrolü, hızlı sipariş hazırlama ve çok daha yalın iş süreçleri sağladığı avantajların bazılarıdır” dedi.

Üretim, inovasyon ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE DRS, 7. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde Zorlu Holding Korteks İplik firmasında hayata geçirdiği Otomatik Depo Sistemi AS/RS PAŞA Projesi ile ‘Verimlilik Ödülü’ne de layık görüldü.

Geçmişinde ‘Türkiye’nin ilk tam otomatik akıllı depo sistemlerini üretmek, halen tek yerli üreticisi olduğu mobil depo sistemlerini geliştirmek’ gibi pek çok önemli ilkleri gerçekleştirip, sektörün hizmetine sunan ÜÇGE DRS; geleceği şekillendirecek çalışmalarına hızla devam ediyor.