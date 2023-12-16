Koru Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği yenilikçi tedavi imkanlarıyla hizmete açıldı

Gastroenteroloji hastalıklarının tanı ve tedavisinde ileri teknolojinin sunduğu imkanlar, sağlık alanında dönüşüm oluşturuyor. Akıllı tanı yöntemleri, ileri endoskopik ve kolonoskopik işlemler (ERCP, EUS, EMR, ESD) bu hastalıkların erken teşhis ve tedavisi, kesin tanı, minimal invaziv ve hızlı sonuçlarla hastaların daha etkili tedavi almasını sağlıyor.

Ankara’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Koru Sağlık Grubu, gastroenteroloji alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Koru Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, güçlü akademik kadrosu, ileri teknoloji cihaz parkı, modernize edilen yerleşkesi ile hizmete açıldı. Kronik akut ve bütün gastrointestinal sistemsel hastalıklara bağlı tüm tedavi yöntemlerinin kullanıldığı hastanede açılan yeni Gastroenteroloji Kliniğiyle, sindirim sisteminde oluşan kanamaların acil olarak durdurulmasına yönelik tedavisi, varis kanamaları tedavisi, sklerozan tedavisi, kolonoskopi işlemi, gastroskopi işlemi gibi tedavi yöntemleri ileri teknoloji ürünü cihazlarla yapılacak. Bu sayede de vücutta fark edilen lezyonlar (doku bozukluğu) artan imkanlarla birlikte daha çıkarılacak.

"Ankara’nın en donanımlı gastroenteroloji kliniği"

Koru Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, birçok üniversite hastanesine kıyasla Ankara’nın en donanımlı ekibiyle ve en ileri teknolojiye sahip kliniğiyle hastalara hizmet sunulacağını açıkladı.

Prof. Dr. Hasan Biri yaptığı açıklamada, "Bugün, Ankara’nın sağlık hizmetleri alanındaki standartlarını yükseltmek ve hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak adına bir adım daha attık. Koru Sağlık Grubu olarak, gastroenteroloji alanında en donanımlı ekibi ve en son teknolojiye sahip kliniğimizi kurmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Hasan Biri, "Ankara’nın en iyi gastroenteroloji kliniğinin açılışını yapıyoruz. İlk günden itibaren verdiğimiz sözleri tutmanın ve bu alanda en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Hastalarımız, sunduğumuz modern ve donanımlı ortamda, alanında uzman doktorlarımız eşliğinde en iyi tedaviyi alacaklar" şeklinde konuştu.

Klinik ileri işlemler için tasarlandı

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, kliniğin özellikle ileri işlemler için tasarlandığını belirterek, "Güçlü bir akademik kadromuz oldu. Bu sayede her tür işlemi yapabileceğiz. Yeni nesil bir cihazla, endoskopik ultrason işlemlerini daha öncekilerden daha ileri düzeyde gerçekleştirebileceğiz" açıklamasını yaptı.

Genel cerrahi ve girişimsel radyoloji gibi güçlü ünitelerle entegre edilen gastroenteroloji kliniğiyle hastalara oldukça geniş bir yelpazede hizmet sunulacağını ifade eden Prof. Dr. Sakin, yeni nesil cihazlar, ultra yüksek çözünürlük kalitesiyle endoskopik ultrason işlemlerini daha hassas ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılacağını belirti.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Doğan ise yeni açılan klinikle birlikte hastalara çok daha modern ve geniş bir ortamda hizmet verileceğini belirterek, "Gastroenteroloji hastalıkları toplumda çok yaygın, kanserler çok yaygın. Bunlarla ilgili taramaların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla hasta popülasyonu çok fazla. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için böyle gelişmiş ünitelere ihtiyaç bulunuyor. Aynı zamanda ileri teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Bu yeni klinikle birlikte cihaz parkımız tamamen yenilendi. Hastalarımız açısından da çok iyi imkanlara sahip oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.