Koru Sağlık ve Turizm Grubu'nun 2024 vizyonu: 'Uluslararası arenada daha iyi temsil'

Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, 2024 yılında uluslararası arenada daha iyi temsil edilecek bir yapı hedeflediklerini söyledi.

Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, marka konumlandırmasını güçlendirmek amacıyla yenilenen yönetim yapısı hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Biri, günün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, “Kurumsal yapımızı güçlendirmek, yalın bir yönetim anlayışını işletmelerimize hakim kılmak, bireysel kariyer planlamalarını doğru yapmak ve çalışanlarımızın süreçlere daha çok katıldığı markalaşma ve marka konumlanmasını doğru yere getirmek başlangıç noktamız oldu. Bu düşünceyle Koru Sağlık ve Turizm Grubu’nun organizasyon yapısını yeniden güncelledik. Burada kurduğumuz temel yapı, şirketlerimizin marka konumlandırmasını güçlendirecek bir kurumsal yapıyı hayata geçirmek. Bu amaçla yönetim kurulu altında hastane yönetim kurulları oluşturuldu. Yine bir danışma kurulu oluşturduk. Danışma kurulunun altında bir icra kurulu ortaya kondu. 10 yönetici arkadaşımız icra kurulu üyesi olarak atandı. Her bir icra kurulunun kendisine bağlı departmanlardaki bu yalın yönetim anlayışını ve bu kurumun 2024 vizyonuna uygun olarak stratejik planlamalarını yapıp, hedeflerine daha doğru ve kurumsal bir yapıda ulaşmasını temin edecek bir yapı kurduk” dedi.

Oluşturulan yeni yapıyla uluslararası arenada çok daha iyi temsil edecek bir yönetim yapısı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Hasan Biri, “Bunun arka planında hem kurumsal yapımızı güçlendirmek hem de hizmet standartlarımızı daha yukarıya çekmek ve özellikle sağlık turizmindeki yeni fırsatlardan daha fazla yararlanacak yapıyı kurmak, dolayısıyla değişen ülke ve dünya şartları aslında her işletmenin bu süreçte kendini gözden geçirmesini zorunlu bir hale getirmiştir. Önümüzdeki dönemde tüm dünyadaki resesyon olayı, aslında şirketlerin verimliliğe daha çok konsantre olması ve hizmet kalitelerini düşürmeden verimliliği artıracak, insana dokunacak yeni yöntemler geliştirmesi lazım. Bu temel olarak insan için teknoloji olarak ifade ettiğimiz yeni süreçte her şeyin merkezine insanı koyduğumuz, insana dokunmanın, duygusal anlamda yaklaşmanın çok önemli olarak gördüğümüz şeffaf yönetim anlayışının dünyanın her yerinde temel geçerli kavram olduğunu göz önünde bulundurarak, bu yeni yapılanmayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hizmette rekabet olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Biri, “Yurtiçinde ve yurtdışında rakiplerimiz diyeceğimiz işletmelerin konu anlayış şekilleri ve bununla ilgili çalışmalarını yakinen inceledik. Ciddi bir danışmanlık süreci aldık. Tüm bunlarla kurumsal yapımızı güçlendirerek, daha güçlü bir yapıya kavuşmayı amaçlıyoruz. Çünkü 2024 ve sonrasına baktığımızda dünyadaki ekonomik daralmanın hemen hemen her işletmeyi olumlu veya olumsuz etkileyeceğine yönelik öngörümüz var. Bu süreci biz bir risk olarak görmüyoruz, aynı zamanda bir fırsatlar dönemi olarak da görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.