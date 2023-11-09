Koru, uluslararası sağlık sektöründe örnek hastane oldu

Koru Ankara Hastanesi, dünyanın önde gelen sağlık hizmeti ve kalite denetleyicisi Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilerek “Altın Onay Mührü” ile ödüllendirildi.

Verdiği sağlık hizmetiyle sayılı hastaneler arasına giren Koru Ankara Hastanesi, dünyanın önde gelen sağlık hizmeti ve kalite denetleyicisi Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edildi. Koru hastanesi bu çerçevede “Altın Onay Mührü” ile ödüllendirildi.

Denetim sürecinde Hastanede gerçekleştirilen bazı uygulamalar JCI ekibi tarafından örnek uygulamalar olarak değerlendirilerek, JCI’ın “Best Practice” programı çerçevesinde diğer hastanelerin de yararlanabilmesi için JCI’ın kütüphanesine dahil edilmesi önerilmiştir.

Akredite Uluslararası 660 Hastaneye Örnek

Koru Ankara Hastanesi, uluslararası standartlara uygunluk açısından JCI tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve zorlu değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı. Değerlendirme sürecinde Koru Ankara Hastanesindeki “Yüksek riskli ilaçların güvenliğine yönelik alınan önemler”, “Kompleks hastalık tanıları olan hastaların bakım ve takip süreçleri” ve “Otelcilik Hizmetlerinde QR Kod” uygulamaları denetim ekibince örnek uygulama olarak değerlendirildi ve JCI kütüphenisen dahil edilmesi önerildi. Koru Hastanesi uygulamaları, başta JCI kütüphanesine dahil edilmesiyle JCI akreditasyonuna sahip uluslararası 660 hastaneye de örnek olacak. Koru Hastanesi böylelikle uluslararası sağlık sektöründe örnek bir kurum olarak kabul edilmeye devam edecektir.

JCI, Akreditasyonda Otorite

Joint Commission International (JCI), sağlık kuruluşlarının kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu değerlendiren, akreditasyon hizmetleri sunan uluslararası bir otorite olarak kabul edilmektedir. Hastane, bu akreditasyonla dünya çapındaki seçkin hastaneler arasında yerini alırken, hasta memnuniyeti ve güvenliği konularındaki kararlılığını göstermiş oldu.

“Yüksek kalite standartlarına odaklanıyoruz”

Koru Ankara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, elde edilen başarıyı şöyle değerlendirdi:

"Koru Ankara Hastanesi olarak, her zaman hasta güvenliğine ve en yüksek kalite standartlarına odaklanıyoruz. JCI akreditasyonu bu bakış açımızın bir sonucudur ve hastalarımıza daha iyi hizmet sunma misyonumuzun bir parçasıdır. Hastanemiz, JCI akreditasyonunu kapsamında titiz ve zorlu bir değerlendirme sürecinden geçerek yüksek kalite ve güvenlik standartlarını karşıladı. Bu başarı, hastane personelinin sürekli eğitimi, hasta memnuniyeti odaklı yaklaşımı ve son teknolojiyi kullanarak hastalara en iyi sağlık hizmetini sunma çabalarının bir ürünüdür.”

“SAS ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirildi”

2017 yılında Sağlıkta Akreditasyon Setleri (SAS) belgesini alara Türkiye’de bir ilki başardıklarını kaydeden Biri, şöyle konuştu:

“Gün başlayan kalite yolculuğumuz son bir yıl içerisinde yoğunlaşarak arttı ve Koru Hastanesi, uluslararası sağlık hizmeti sunumunda en prestijli olan JCI akreditasyon belgesine kavuştu. Hasta memnuniyetine olan kararlılığımızı bir kez daha göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hastalarımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz ve bu akreditasyonla birlikte kalitemizi daha da yükseltmek için çalışacağız. Hasta güvenliği ve kalite standartlarına olan bağlılığımızla, gelecekte de daha yüksek başarılar elde etmeye odaklanıyoruz.”

Yeni hedef JACIE akreditasyonu

Öte yandan, Koru Ankara Hastanesi, JCI akreditasyonun yanı sıra hematoloji ve kemik iliği nakilleri konusunda dünya çapında bir başka kuruluş olan JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) akreditasyon sürecini de sürdürüyor. Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği’ne (EBMT) üyeliği kabul edilen hastane, JACIE akreditasyonunu da en kısa sürede almayı hedefliyor. Böylelikle Türkiye’de hem JCI hem JACIE akreditasyonuna sahip tek hastane olmayı, dünyada ise 3 hastaneden biri olmayı amaçlıyor.