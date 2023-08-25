Korucuk'ta çocuk sineması etkinliğine yoğun ilgi

Adapazarı Belediyesi tarafından Korucuk mahallesinde düzenlenen çocuk sineması etkinliğine aileleri ile birlikte çocuklar büyük ilgi gösterdi. Başkan Işıksu, “Korucuk mahallemizde de çok güzel bir yaz akşamı yaşadık. Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte izledik. Çocuklarımızın neşesi ve enerjisi harikuladeydi” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Korucuk TOKİ İlkokulu Bahçesi’nde çocuk sineması etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Başkan Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel, Yusuf Özden, Bilal Kuriş ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri Hasan Karagüzel ve Türkan Resüloğlu, Korucuk Mahallesi Muhtarı Cevdet Koçak, AK Parti Mahalle Temsilcisi Mehmet Turan katılırken, mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk dostu Adapazarı vizyonuyla şehrin kalbi Adapazarı’nda kapsamlı projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Maltepe ve Hızırtepe’den sonra Korucuk mahallemizde de çocuklarımızla buluştuk ve çok güzel bir yaz akşamı yaşadık. Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte izledik. Çocuklarımızın neşesi ve enerjisi harikuladeydi. Yoğun ilgi gösteren değerli hemşehrilerimize teşekkürlerimizle. Yüzlerce çocuk parkı ve spor sahalarıyla, Bilgi Evlerimiz, Millet Evlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız eğitim ve destek çalışmalarımızla Çocuk dostu Adapazarı için çok çalışmaya devam” diye konuştu.