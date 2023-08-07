Korumalı Futbol Erkek Milli Takımı'ndan tarihi galibiyet
İrlanda'nın Cork şehrinde düzenlenen Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İrlanda'yı yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.
İrlanda’nın Cork şehrinde düzenlenen Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, İrlanda’yı yenerek tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.
Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Grubu’nda Türkiye, ev sahibi İrlanda ile karşılaştı. Milliler, rakibini 17-14 mağlup ederek 4. resmi maçında ilk galibiyetini alarak tarihe geçti. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nihat Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İrlanda’nın Cork kentinde düzenlenen Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Grubu maçında İrlanda’yı 17-14 yenerek tarihimizde oynadığımız dördüncü resmi maçta ilk galibiyeti alarak tarih yazan milli takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.