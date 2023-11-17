Korupark'taki dehşet anları kamerada...Oyuncak böyle devrildi 6 çocuk yaralandı

Bursa’da Korupark Alışveriş Merkezi’nin oyun parkında çocukların bindiği Discovery isimli oyuncağın devrilme anları saniye saniye kameraya yansıdı. İnanılmaz kazada 6 çocuk yaralanırken, birisinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan Korupark Alışveriş Merkez’inde meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin içinde bulunan eğlence alanında, okulların tatil olmasını fırsat bilen aileler çocuklarını oyuncağa bindirdi.

Discovery isimli adrenalin makinesi tutunduğu noktadan kopunca, cihazdakiler yere çakıldı. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazada 6 çocuk yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, yaralılardan birinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İhmal iddiası

Bursa’da yankı uyandıran kaza sonrasında herkesin aklına "ihmal mi var?" sorusu geldi. Kendi içinde sağa sola dönen ve aynı zamanda salıncak hareketi ile sallanan oyun makinesinin ana kolunun bir anda kopmasının mümkün olmadığı belirtilirken, demir parçaların yada ara bağlantı parçalarının daha önceden çatlamış yada gevşemiş olması gerektiği, ancak kontrol edilmediği için gözden kaçmış olabileceği ileri sürüldü. Bir başka soru ise discovery adlı oyuncaktaki çocukların o oyuncağa binebilecek yaşta olup olmadığıydı. İhmal iddiaları ve olayla ilgili tüm detaylar güvenlik güçlerinin tahkikatını tamamlamasının ardından belirlenmiş olacak.

Aileler şikayetçi

Korkunç kaza sonrası yaralanan çocuklar hastanede tedaviye alındı. Kazada ihmal olduğu yönünde genel bir kanı oluşurken, en değerli varlıkları olan çocuklarının büyük bir kaza geçirdiğini belirten aileler ise eğlence merkezinden şikayetçi.

2 bin 500 metrekare alana sahip

Bursa’nın önde gelen alışveriş merkezlerinden birisi olan Korupark’ın içinde faaliyet gösteren lunapark da Bursa’nın kapalı alandaki en büyük eğlence merkezlerinden birisi. Bursa’da 2007 yılında açılan Korupark, 165.286 metrekare toplam inşaat alanı ve 71.267 metrekare kiralanabilir alanı ile 200 seçkin ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor. İki kapalı otopark, üç çarşı ve bir sinema katından oluşuyor. Çok sayıda restoran ve cafenin de yer aldığı alışveriş merkezinde çocuk eğlence merkezi ise 2 bin 500 metrekarelik alanda yer alıyor.