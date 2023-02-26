Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul il müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına Silivrili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Silivri Belediyesi Nikah, Sergi ve Fuaye Salonunda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul il müdür Yardımcısı Tahsin Kırtman, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Bekir Cenikli ve Müdürlük görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
Toplantıda, Koruyucu aile olma kriterleri ile ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Yetkililer, toplantı sonrasında katılımcıların sorularına cevap verdi.