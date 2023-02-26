Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul il müdürlüğü tarafından düzenlenen Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına Silivrili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Silivri Belediyesi Nikah, Sergi ve Fuaye Salonunda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul il müdür Yardımcısı Tahsin Kırtman, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Bekir Cenikli ve Müdürlük görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
Toplantıda, Koruyucu aile olma kriterleri ile ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Yetkililer, toplantı sonrasında katılımcıların sorularına cevap verdi.

Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi