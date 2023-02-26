Koruyucu aile bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Silivri Belediyesi Nikah, Sergi ve Fuaye Salonunda düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul il müdür Yardımcısı Tahsin Kırtman, Silivri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Bekir Cenikli ve Müdürlük görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, Koruyucu aile olma kriterleri ile ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Yetkililer, toplantı sonrasında katılımcıların sorularına cevap verdi.